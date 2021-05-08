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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı,  güvenlik güçlerinin 'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına sebep olan saldırıları kınadı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin bu konuda fikir alışverişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup, Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir" denildi.

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