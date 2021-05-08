KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Mescid-i Aksa yaşananlar bize Kıbrıs'ta yaşananları hatırlattı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın mesajları şöyle;

"KARABAĞ'DA YAŞANANLAR, BİZİM KIBRIS'TA YAŞADIKLARIMIZ..."

Büyük bir üzüntü içindeyim. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Özellikle Ramazan ayının son günlerinde, bayrama ulaştığımız bu günlerde acımasız insanlık dışı, barbar saldırıyı şiddetle kınıyorum. Karabağ'da yaşananlar, bizim Kıbrıs'ta yaşadıklarımız bütün bunlar biz Müslüman insanlarız zaman zaman böyle teröre, şiddete ve insanlık dışı hareketlere maruz kaldığımızı ama bu bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi Türkiye Cumhuriyeti bizlerin ana vatanı olarak her zaman bizim koruyucumuz olmuştur. Bu bakımdan biz çok şanslıyız. Bunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin ve TSK'nın bizi koruyor olması bir bakıma barış ve huzur içerisinde yaşamamızın teminatıdır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Ama bazı yerlerde görüyoruz ki özellikle Filistin'de İsrail gücü ve dolaysıyla yaptıkları hareketlerle mazlum insanları nasıl tartaklayacaklarını, bir bakıma şiddete maruz bırakacaklarını dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Kıbrıs Türk halkı adına üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

"BU GECE YAŞANANLAR BİZE KIBRIS'TA YAŞANANLARI HATIRLATTI"

Bu gece yaşananlar bize Kıbrıs'ta olanları hatırlatıyor. Biz bu olayları çok sık yaşadık. Hatta daha beterini yaşadık. Dünya bunu biliyor. Ama maalesef dünya duyarsız. Özellikle barı dünyası kendi menfaatlerine bakıyor. Onların şu andaki menfaati Kıbrıs'ı nasıl ele geçiririz, nasıl bir Yunan ve Rum adası yaparız, AB'nin sınırları içerisine dahil ederiz ve Türkiye'yi buradan yavaş yavaş çıkartırız Bütün oynanan oyun bu. Ama biz Türkiye ile birlikte uyum içerisinde diyoruz ki; kesinlikle böyle bir oyuna gelmeyeceğiz. 1974'te meydana gelen olayları biliyoruz ve gençlerimize bunu anlatıyoruz.