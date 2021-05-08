Kadir Gecesi’nde hangi dualar edilmeli? Kadir suresinin okunuşu ve anlamı?

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen 'Kadir Gecesi’nin önemi ve anlamı nedir? Bu gecede nasıl ibadet edilmesi gerekir? Şişli Müftüsü Tahsin Aydın A Haber canlı yayınında Müslümanlara tavsiyelerde bulundu.

Şişli Müftüsü Tahsin Aydın, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen 'Kadir Gecesi' için A Haber canlı yayınında Müslümanları tavsiyelerde bulundu.

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin, "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik." (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.

Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. 8 Mayıs Cumartesi yani bugün Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye bşalandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede eller dua etmek için semaya yükselecek. Peki, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Kadir Gecesi okunacak dualar sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler...

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;

Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

(Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR NAMAZININ KILINIŞI

Kadir namazının kılınışı da şöyledir;

İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir Gecesi namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.