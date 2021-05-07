Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? Kanal İstanbul neden gerekli? Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul'a yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un neden yapılması gerektiğini ifade ederken, ilk köprünün temelinin ne zaman atılacağını da duyurdu. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında gündeme ve Kanal İstanbul'a yönelik açıklamalarda bulundu.
KANAL İSTANBUL'A NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR?
Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil.
Kanal İstanbul'a niye ihtiyaç duyuyoruz. Ona bakmak lazım. Biz 2053'ün 2071'in ülkemizin 100 yıllık planlarını yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı bunları yapmak bir güç ve vizyon ister. Karadeniz artık ticari bir göl olmaya başladı.
İSTANBUL'DAKİ GEMİ SAYISI...
İstanbul'dan geçen gemi sayısı 50 bini bulmuştu. Gemi hacimleri büyüdü, bunu kaldıracak yapıya ihtiyaç var. İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sadece 25 bin geçmesi gerekiyor.
SIRA OLACAKLAR
Artık öyle bir yere gelecek ki İstanbul'dan bu gemiler geçemeyecek. Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar.
HAZİRAN SONUNDA İLK TEMEL ATILACAK
Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Lider ülke olmak için Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Bu eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkmamız gerekiyor. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak.
BİLGİ İSTEYEN ÜLKELER VAR
Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız.
200'e yakın bilim adamıyla bu proje hazırlandı. Karşı çıkan zihniyet birinci köprünün de yapılmamasını istiyordu. Yeşil alanlar dışarıda kalıyor. Hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek. Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla daha fazlasını kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran CHP bize su dersi vermeye kalkıyor.
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