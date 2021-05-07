Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? Kanal İstanbul neden gerekli? Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı

HAZİRAN SONUNDA İLK TEMEL ATILACAK

Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Lider ülke olmak için Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Bu eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkmamız gerekiyor. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak.

BİLGİ İSTEYEN ÜLKELER VAR

Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız.

200'e yakın bilim adamıyla bu proje hazırlandı. Karşı çıkan zihniyet birinci köprünün de yapılmamasını istiyordu. Yeşil alanlar dışarıda kalıyor. Hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek. Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla daha fazlasını kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran CHP bize su dersi vermeye kalkıyor.