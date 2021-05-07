Tam kapanma uzayacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmaya geçen Türkiye'de vaka sayıları yüzde 50 düştü. 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma uzuyor mu? Tam kapanma uzatılmazsa 17 Mayıs'tan sonra ne olacak? gibi sorular merak konusu oldu.
Tam kapanmayla vaka sayıları yüzde 50 düştü. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Salgının başından beri koronavirüs hastalarının tedavi süreçlerinde aktif görev alan Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, tam kapanmanın sonrasında bizi neler beklediğini anlattı.
HER YERİN AÇILMASINI BEKLEMEYELİM
Her yerin bir anda açılmasını beklemeyelim. Toplu, tam açılma beklenmemeli.
EK DOZ AŞI GEREKLİLİĞİ GÜNDEMDE
Virüs şu an aşıdan kaçamıyor ama yeni koronavirüs tipi çıkarsa ek doz aşı gerekecek. Vaka sayıları azaldı ama sosyal hayata kontrollü bir şekilde geçmeliyiz.
Yeni mutasyonların ne olacağını bilmediğimiz için açılmada da bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Bayram sonrasında bir anda dışarıya çıkılmaması, kalabalıklara girilmemesi, seyahat edilmemesi gerekiyor.
TAM KAPANMA UZATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda tam kapanma süresini 19 Mayıs'a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok" açıklamasında bulundu.
SOYLU DA "GÜNDEMİMİZDE DEĞİL" DEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında tam kapanma süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusuna yanıtlayan, Süleyman Soylu "Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok." şeklinde yanıt verdi.
TAM KAPANMA UZATILACAK MI?
Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.
"TAM KAPANMANIN ETKİLERİNİ BUGÜNDEN İTİBAREN GÖRECEĞİZ"
Niye ikide bir genelge yayınlıyor bakanlık diye bir tartışma var. Burada iki önemli husus var. Birincisi, elbette ki İl Hıfzısıhha Kurulları bu kararları veriyor. Başka bir durum daha var, o da bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığı'na verilmiş. Diyorlar ki, dönem dönem kurallar çıkarıyorsunuz. Dinamik bir dönemdeyiz. Bizim bir hedefimiz var: 63 binden 5 bine düşebilmek. Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor.
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