Cemil Bayık iyice köşeye sıkıştı! Kürtleri hedefe koydu

KÜRTLERE TERÖRE DESTEK VERMEDİKLERİ İÇİN HAKARET ETTİ

Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların kendilerine destek vermediğini, sessiz kaldığını söyleyen teröristbaşı, "Kendine Kürt'üm, sosyalistim, devrimciyim diyenler neden hâlâ sessiz. Avrupa'da, Türkiye'de kimse kamuoyu oluşturmuyor.