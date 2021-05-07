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Cemil Bayık iyice köşeye sıkıştı! Kürtleri hedefe koydu

Son dakika haberine göre; 'nin teröristlerin 'taki terör kamplarını yerle bir etmesinin ardından PKK elebaşılarından hainlere kabus olan harekâtın durdurulması için görüntülü mesaj yayınladı. Hain Bayık, kendilerine destek vermeyen kürtlere hakaret etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Cemil Bayık iyice köşeye sıkıştı! Kürtleri hedefe koydu

'taki terör kamplarına vurulan ağır darbelerle köşeye sıkışan PKK elebaşılarından , harekâtın durdurulması için, saklandığı delikten görüntülü mesaj yayımladı.

KÜRTLERE TERÖRE DESTEK VERMEDİKLERİ İÇİN HAKARET ETTİ

ve 'daki vatandaşların kendilerine destek vermediğini, sessiz kaldığını söyleyen teröristbaşı, "Kendine Kürt'üm, sosyalistim, devrimciyim diyenler neden hâlâ sessiz. 'da, 'de kimse kamuoyu oluşturmuyor.

Operasyonlara karşı çıkmayanlar değil demokrat, Kürt bile olamaz. Bize destek olmayan, operasyonların durdurulması için gerekli tepkiyi göstermeyenleri affetmeyeceğiz" dedi.

Bayık, PKK elebaşılarından 'ın da bir süre önce destek çağrısında bulunduğunu, ancak karşılık bulmadığını belirtti.

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