Cemil Bayık iyice köşeye sıkıştı! Kürtleri hedefe koydu
Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerin Irak'taki terör kamplarını yerle bir etmesinin ardından PKK elebaşılarından Cemil Bayık hainlere kabus olan harekâtın durdurulması için görüntülü mesaj yayınladı. Hain Bayık, kendilerine destek vermeyen kürtlere hakaret etti.
GÜNDEM Sabah
Irak'taki terör kamplarına vurulan ağır darbelerle köşeye sıkışan PKK elebaşılarından Cemil Bayık, harekâtın durdurulması için, saklandığı delikten görüntülü mesaj yayımladı.
Operasyonlara karşı çıkmayanlar değil demokrat, Kürt bile olamaz. Bize destek olmayan, operasyonların durdurulması için gerekli tepkiyi göstermeyenleri affetmeyeceğiz" dedi.
Bayık, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın da bir süre önce destek çağrısında bulunduğunu, ancak karşılık bulmadığını belirtti.
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