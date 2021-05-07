07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen Adıyaman'dan sınır dışı edilecek

İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen Adıyaman'dan sınır dışı edilecek

'da yakalanıp, ’a getirilen , ve uyruklu 60 kaçak göçmenin, sınır dışı edilmesi için ’nde işlemleri tamamlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da yakalanan 60 kaçak göçmen Adıyaman'dan sınır dışı edilecek

Ülkelerinden kaçarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 1000 kaçak göçmen, polis ve jandarma ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Kaçak göçmenlerden 60'ı, yoğunluk nedeniyle işlemlerinin yapılması için Adıyaman'a getirildi. İl Göç İdare Müdürlüğü'nde kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapılan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemleri tamamlandı.

Bodrumda 11 kaçak göçmen kurtarıldı BODRUM'DA 11 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA