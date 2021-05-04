Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist avında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İşte MSB'nin paylaştığı diğer kareler:







