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Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist avında

Son dakika haberine göre kuzeyindeki ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Mehmetçik teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist avında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İşte MSB'nin paylaştığı diğer kareler:



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