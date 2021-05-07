07 Mayıs 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'ın 1 yılını anlatan kitap hazırlandı

'ın 2020 yılında yaptığı çalışmalar, '' isimli kitapta anlatıldı. Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı , "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Başkan Erdoğan'ın 1 yılını anlatan kitap hazırlandı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılında yaptığı çalışmaları ve hizmetleri anlatan bir kitap hazırladı. 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' isimli 384 sayfalık kitap, 'https://iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/askinan_kosan_yorulmaz.pdf' adresinde yayımlandı.



Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirdik" dedi.


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