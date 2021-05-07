Koronavirüs aşısıyla ilgili süper adım! Dünyayı kurtaracak formül

DR. ÖZLEM TÜRECİ: KAOS YARATIR

CNN International'a röportaj veren BioNTech kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, aşıların üretim kapasitesinin patentler değil, sürecin karmaşıklığıyla alakalı olduğunu, bu yüzden patentleri kaldırmanın dünya çapında aşıya erişimi kolaylaştırmayacağını aksine üretimde kaosa sebep olabileceği için "kötü bir fikir olduğunu" iddia etti.

BioNTech aşısının üretiminin en az 5 bin adımlık bir süreç olduğunu kaydeden Türeci, "Dolayısıyla patentlerin askıya alınması aşıya erişim konusunu çözmeyecek. Üreticiler açısından yasal, idari çözümlerin daha önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.