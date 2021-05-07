07 Mayıs 2021, Cuma
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Döviz bürosunda milyonluk vurgun! Mehmet Calban yakalandı

Son dakika haberine göre; Son dönemlerde Çiftlik Bank ve Thodex dolandırıcıları gündeme gelirken, şimdi de döviz bürosunda yapılan vurgun haber oldu. 'a bağlı 'te faaliyet gösteren 'de çalışan , 1 milyon dolarla kaçtı. Çaldığı parayla 'de villa, arazi ve lüks araç alan Calban, saklandığı evde yakalandı. Calban ile soyguna yardımcı oldukları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Döviz bürosunda milyonluk vurgun! Mehmet Calban yakalandı

'a bağlı 'te faaliyet gösteren adlı işyerinin 13 yıllık çalışanı , arkadaşlarıyla yaptığı plan doğrultusunda bürodan çıkardığı 1 milyon dolarla kayıplara karıştı. Çaldığı parayla 'de villa, arazi ve lüks araç alan Calban, saklandığı evde yakalandı. Harcamak üzere olduğu 500 bin dolar ise ele geçirildi. Soygun planına dahil olan 6 kişi tutuklandı. İşte detaylar:

İhsan Calban, Tolga Döviz'in temsil yetkilisi ve ortağıydı. Akrabası Calban ise şirketin kapalı çarşıda bulunan iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışıyordu. İddiaya göre ekonomik zorluk çeken Calban, tanıdığı ve 'la birlikte soygunu planladı.

Calban, 14 Aralık sabahı iş yerine gitti. Çalışanlardan birine, iş yeri sahiplerinin para istediğini söyleyerek kasayı açmasını söyledi. 1 milyon doları çantaya koydu ve iş yerinden ayrıldı. Saklanmak için arkadaşının yanına gitti. Silivri'de villa, arazi ve lüks otomobil satın aldı. Kendisine saklanması için yardımcı olan arkadaşına da para verdi.

UZLAŞMADAN DÖNDÜ
Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Calban saklandığı evde yakalandı. Harcamak üzere olduğu 500 bin dolar ele geçirildi. 'ne sevk edilen Calban, bütün planı deşifre etti. Haklarında dava açılan Calban ve eşinin yanı sıra Serkan Kekilli ve eşi ile Fikret Günaydın ve parayı bozdurduğu belirlenen tutuklandı.

Savcılık dosyayı uzlaşma kapsamında olduğu gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Tolga Döviz'in sahibi, akrabası ve çalışanı olan şüpheliyi ve işbirlikçilerini affetmedi.

PLANLI ORGANİZE SUÇ
İddianamede Calban'ın döviz bürosunda alma-taşıma görevlisi olduğu, iş yerine ait 1 milyon doları almak için fırsat kolladığı ve bu doğrultuda plan yaptığı belirtildi. Calban'ın sıfatı gereği işlediği iddia olunan suçun faili olmasına karşın diğer tüm şüphelilerin olayı planlama ve faile destek açısından azmettirici konumda oldukları kaydedildi.

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