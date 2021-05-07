Döviz bürosunda milyonluk vurgun! Mehmet Calban yakalandı

PLANLI ORGANİZE SUÇ

İddianamede Calban'ın döviz bürosunda alma-taşıma görevlisi olduğu, iş yerine ait 1 milyon doları almak için fırsat kolladığı ve bu doğrultuda plan yaptığı belirtildi. Calban'ın sıfatı gereği işlediği iddia olunan suçun faili olmasına karşın diğer tüm şüphelilerin olayı planlama ve faile destek açısından azmettirici konumda oldukları kaydedildi.