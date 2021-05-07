Döviz bürosunda milyonluk vurgun! Mehmet Calban yakalandı
Son dakika haberine göre; Son dönemlerde Çiftlik Bank ve Thodex dolandırıcıları gündeme gelirken, şimdi de döviz bürosunda yapılan vurgun haber oldu. İstanbul Beşiktaş'a bağlı Levent'te faaliyet gösteren Tolga Döviz'de çalışan Mehmet Calban, 1 milyon dolarla kaçtı. Çaldığı parayla Silivri'de villa, arazi ve lüks araç alan Calban, saklandığı evde yakalandı. Calban ile soyguna yardımcı oldukları belirlenen 5 kişi tutuklandı.
İstanbul Beşiktaş'a bağlı Levent'te faaliyet gösteren Tolga Döviz adlı işyerinin 13 yıllık çalışanı Mehmet Calban, arkadaşlarıyla yaptığı plan doğrultusunda bürodan çıkardığı 1 milyon dolarla kayıplara karıştı. Çaldığı parayla Silivri'de villa, arazi ve lüks araç alan Calban, saklandığı evde yakalandı. Harcamak üzere olduğu 500 bin dolar ise ele geçirildi. Soygun planına dahil olan 6 kişi tutuklandı. İşte detaylar:
İhsan Calban, Tolga Döviz'in temsil yetkilisi ve ortağıydı. Akrabası Mehmet Calban ise şirketin kapalı çarşıda bulunan iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışıyordu. İddiaya göre ekonomik zorluk çeken Calban, tanıdığı Serkan Kekilli ve Fikret Günaydın'la birlikte soygunu planladı.
Calban, 14 Aralık sabahı iş yerine gitti. Çalışanlardan birine, iş yeri sahiplerinin para istediğini söyleyerek kasayı açmasını söyledi. 1 milyon doları çantaya koydu ve iş yerinden ayrıldı. Saklanmak için arkadaşının yanına gitti. Silivri'de villa, arazi ve lüks otomobil satın aldı. Kendisine saklanması için yardımcı olan arkadaşına da para verdi.
UZLAŞMADAN DÖNDÜ
Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Calban saklandığı evde yakalandı. Harcamak üzere olduğu 500 bin dolar ele geçirildi. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Calban, bütün planı deşifre etti. Haklarında dava açılan Calban ve eşinin yanı sıra Serkan Kekilli ve eşi ile Fikret Günaydın ve parayı bozdurduğu belirlenen Sezai Öner tutuklandı.
Savcılık dosyayı uzlaşma kapsamında olduğu gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Tolga Döviz'in sahibi, akrabası ve çalışanı olan şüpheliyi ve işbirlikçilerini affetmedi.
PLANLI ORGANİZE SUÇ
İddianamede Calban'ın döviz bürosunda alma-taşıma görevlisi olduğu, iş yerine ait 1 milyon doları almak için fırsat kolladığı ve bu doğrultuda plan yaptığı belirtildi. Calban'ın sıfatı gereği işlediği iddia olunan suçun faili olmasına karşın diğer tüm şüphelilerin olayı planlama ve faile destek açısından azmettirici konumda oldukları kaydedildi.
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