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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

'ın ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 21 kişi, operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 21 kişiyi gözaltına alan polis, 30 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan'da internek üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şebekeye üye 21 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın aldığı yakalama kararı sonrası 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 21 kişiyi gözaltına alan polis, 30 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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