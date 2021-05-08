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Başkan Erdoğan’dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz

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Giriş: 08.05.2021 01:12
Güncelleme:08.05.2021 02:03
İftarını Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikle yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, cep telefonuyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçikleri görüştürdü.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, iftarını İmranlı ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikle birlikte yaptı. Askerlere sürpriz yapan Başkan Bilgin iftar sofrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Mehmetçikle görüştürdü.

İftar öncesi Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğluyla birlikte askerlerle bir araya gelen Başkan Bilgin Mehmetçikle sohbet ederek vatan savunmasındaki tüm kahraman asker ve güvenlik güçlerimize kolaylık ve başarılar diledi.

Ardından İftar sofrasına geçen Başkan Bilgin askerlere sürpriz yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Başkan Erdoğan ile görüşen Başkan Bilgin, "İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığımızda Jandarma Alay Komutanımızla birlikte askerlerimizin sofralarına konuk olduk. Burada vatan savunmasını yapan Mehmetçiklerimizin selamını ve saygılarını sizlere iletmek istedim. Şu anda sizi dinliyorlar" dedi.

MEHMETÇİĞİN BAYRAMINI KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçiğe seslenerek, "Ben öncelikle Komutanlarımızın ve kahraman Mehmetçiğimizin ramazanlarını tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan kadir gecelerini kutluyorum. Karakoldaki tüm personelimize er- erbaş ve komutanlarımıza yanımda olan arkadaşlarımla beraber bende şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden önümüzdeki ramazan bayramlarını da tebrik ediyor kahramanlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu.


Karakolda görevli askerin jandarma aracından ezanı okumasıyla birlikte askerlerin yemek duası edildi, oruçlar suyla açıldı.

Başkan Bilgin karakolda nöbet tutan bir askeri de ailesiyle telefonla görüntülü arayarak görüştürdü. Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden baba Başkan Bilgin'e de bu sürprizi için teşekkür etti.

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