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Son dakika: Aşılamaya bayram düzenlemesi! Aile Sağlığı Merkezleri açık olacak mı?

Son dakika haberine göre 10-11-12 Mayıs tarihlerinde 'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Aşılamaya bayram düzenlemesi! Aile Sağlığı Merkezleri açık olacak mı?

aile hekimlerinin talebi üzerine dönemi için yeni bir karar aldı. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.



BAYRAM SONRASI ERTELEYEBİLECEK
Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.

'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

İZİN YAPABİLECEKLER
Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni karar alındı.

Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM'lerde ilçe yöneticileri, 'nde ise aile hekimleri birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.

Aşılamaya bayram düzenlemesi AŞILAMAYA BAYRAM DÜZENLEMESİ

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