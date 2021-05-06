06 Mayıs 2021, Perşembe
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PKK Erbil'de Peşmerge'ye saldırdı

Son dakika haberi...'ın kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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PKK Erbil'de Peşmerge'ye saldırdı

Erbil merkezli bir yayın kuruluşunda yer alan habere göre, PKK, Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesinde Peşmerge güçlerine saldırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Peşmerge komutanı Behrem Arif Yasin, PKK'nın Sidekan'daki Peşmerge noktasına saldırdığını, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını söyledi.

Sidekan beldesindeki bir bölgede 12 Mart'ta PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcı, Peşmerge'ye ait aracın geçişi sırasında infilak etmişti. Olayda bir Peşmerge ölürken, bir Peşmerge de yaralanmıştı.

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