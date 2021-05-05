05 Mayıs 2021, Çarşamba
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PKK erimeye devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

'ndan yapılan son dakika açıklamasında " terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı. Böylece 2021 yılında teslim olan sayısının 67'ye yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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PKK erimeye devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

, 'dan kaçan 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

4 PKKLI DAHA TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçan PKK'lı 4 Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin 2013 ve 2018 yılları arasında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

67'YE YÜKSELDİ

İkna çalışmasıyla 2021 yılında teslim olan terörist sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

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