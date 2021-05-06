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Meral Akşener'den "CHP seçimi kaybettirdi" itirafı

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Giriş: 06.05.2021 09:24
Güncelleme:06.05.2021 09:43
HDP'nin 1915 olayları ile ilgili skandal bildirisinin ardından krizin patlak verdiği Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında ittifak ortağı CHP'nin 2019'daki yerel seçimlerde kendilerine seçimi kaybettirdiği itirafında bulundu. "Bazı belediyelerde aday çıkarmasalar bizim adaylarımız seçimleri kazanacaktı" dedi.
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