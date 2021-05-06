06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fahrettin Altun: Musul Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyete başlıyor

Fahrettin Altun: Musul Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyete başlıyor

Son dakika haberine göre... İletişim Başkanı , Başkonsolosluğu'nun hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlayacağını belirtti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Fahrettin Altun: Musul Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyete başlıyor

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor.

Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul'da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA