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Son dakika: Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve sloganı belli oldu iddiası

Son dakika haberine göre CHP'den istifa ederek kendi yolunu çizen 'ninbaşlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği, partinin sloganının ve logosunun hazır olduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve sloganı belli oldu iddiası

CHP'den ayrılan 'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği iddia edildi.

İddiaya göre, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak olan Memleket Partisi'nin sloganı ve logosu da hazır.



'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci , Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı.

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise haritası şeklinde olacak.

Logoda, 'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.


CHP'YE ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER
CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek CHP Genel Başkanı 'na ağır eleştirilerde bulundu ve CHP'den istifa etti.

İnce istifa ettiği gün CHP yönetimine şu sözlerle yüklendi:
"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

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