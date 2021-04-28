Kritik tezkere kabul edildi! Mısır ve Libya ile dostluk grupları kurulacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Mısır ve Libya Temsilciler Meclisleri arasında Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin tezkere kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Libya Temsilciler Meclisi ile TBMM arasında Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin Meclis tezkeresi ele alındı. Genel Kurul'da oylanan tezkere kabul edildi.
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