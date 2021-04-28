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Kritik tezkere kabul edildi! Mısır ve Libya ile dostluk grupları kurulacak

ile ve Temsilciler Meclisleri arasında Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Kritik tezkere kabul edildi! Mısır ve Libya ile dostluk grupları kurulacak

ile ve Temsilciler Meclisleri arasında, Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve ile TBMM arasında Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin Meclis tezkeresi ele alındı. Genel Kurul'da oylanan tezkere kabul edildi.

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