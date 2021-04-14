Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında flaş iddia!
Mısır Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki oyununu görerek Türkiye'nin haklarını savundu. Türkiye ve Mısır arasındaki gelişmeler Arap basınında gündem oldu. Mısır'ın Türkiye ile MEB anlaşması imzalamak istediği yönünde haberlere yer verildi.
Uzmanlar Türkiye ve Mısır'ın önümüzdeki süreçte mutlaka Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapacağını belirtmekte. Şayet Mısır, Türkiye ile MEB anlaşması imzalaması durumunda Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmaya nanazaran Sırbistan ülkesinin yüz ölçümü kadar deniz yetki alanınada sahip olacak.
YUNAN HEYET ACİL MISIR HAREKET ETMİŞTİ
Yunan gazeteler bu olayın kabul edilemez olduğundan bahsederken, dünya kamuoyu Mısır'ın Ankara'ya göz kırpmasından bahsetmişti. Bu durumun ardından Yunan heyeti acil bir şekilde Mısır'a ziyaret gerçekleştirmiş ve Mısır, ihale alanında değişikliğe gidildiğini duyurmuştu.
MISIR, TÜRKİYE'NİN BİLDİRDİĞİ KITA SAHANLIĞINI DİKKATE ALDI
28 Şubat 2021 tarihinde Mısır, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ihaleye çıktığını duyurmuştu. Bu durum sonrası Yunan ve dünya kamuoyundan büyük ses gelmişti.
ARAP MEDYASINDAN BOMBA İDDİA: MISIR, TÜRKİYE İLE MEB ANLAŞMASI İMZALAMAK İSTİYOR!
Tüm bu gelimelerin arından Arap medyasından Al Araby Tv'de bomba bir özel haber yayımlandı. Habere göre Mısır Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Sisi'ye Türkiye ile MEB anlaşması imzalandığı takdirde Mısır'ın çok büyük deniz yetki alanına sahip olacağının bilgisini paylaştı.
"SİSİ GEREKİRSE HIZLICA VE SESSİZCE BU ANLAŞMAYI YAPMALI"
Mısır'ın Türkiye ile MEB anlaşması yapmak istediğine dair bir diğer haber de yine Arap medyasının haber kanalı "Mada Mısır"dan geldi. Habere göre Mısır Dışişleri'nin, Sisi'ye Türkiye ile hızlıca ve gerekirse sessizce MEB anlaşması yapması konusunda yazılı bilgi paylaştığını açıkladı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN MISIR AÇIKLAMASI
Bakan Çavuşoğlu Mısır ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini ifade etti. Yeni dönemde kurulacak ilişkilere de dikkat çeken Dışişleri Bakanı "Mısırla ziyaretler neden olmasın karşılıklı ziyaretler de görüşmeler de olur" dedi.
Mısır'a Büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:
"Şu anda konuşmadık. Bakan yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir, henüz daha tarih belli olmadı. Daha sonra ise bizler de bir araya gelir. Orada konuşulur bunların detayları."
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