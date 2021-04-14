Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında flaş iddia!

Mısır'a Büyükelçi atanıp atanmayacağına ilişkin soruyu Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:

"Şu anda konuşmadık. Bakan yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir, henüz daha tarih belli olmadı. Daha sonra ise bizler de bir araya gelir. Orada konuşulur bunların detayları."