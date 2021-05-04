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24-30 Nisan illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları | Sağlık Bakanlığı duyurdu! İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum

Son dakika... Sağlık Bakanı , 24-30 Nisan arasında illere göre her kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" ifadelerini kullandı. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum ne? Hangi illerde vakalar arttı? Nerelerde vakalar azaldı? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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24-30 Nisan illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları | Sağlık Bakanlığı duyurdu! İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum

Sağlık Bakanı , 24-30 Nisan arasında illere göre her kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" dedi.

İŞTE İLLERE GÖRE VAKA TABLOSU

Adana 106,70

Adıyaman 117,32

Afyon 289,45

Ağrı 285,00

Aksaray 266,90

Amasya 291,51

Ankara 361,52

Antalya 200,37

Ardahan 251,66

Artvin 194,10

Aydın 162,45

Balıkesir 318,88

Bartın 321,14

Batman 120,91

Bayburt 352,83

Bilecik 310,45

Bingöl 154,38

Bitlis 152,14

Bolu 365,31

Burdur 216,78

Bursa 327,35

Çanakkale 439,11

Çankırı 267,63

Çorum 315,02

Denizli 182,44

Diyarbakır 100,09

Düzce 400,07

Edirne 340,88

Elazığ 197,29

Erzincan 428,70

Erzurum 395,24

Eskişehir 348,10

Gaziantep 167,91

Giresun 388,44

Gümüşhane 248,41

Hakkari 122,28

Hatay 130,84

Iğdır 159,45

Isparta 243,92

İstanbul 532,02

İzmir 223,34

Kahramanmaraş 137,57

Karabük 274,20

Karaman 256,55

Kars 293,41

Kastamonu 437,59

Kayseri 339,44

Kırıkkale 345,89

Kırklareli 498,70

Kırşehir 256,75

Kilis 244,41

Kocaeli 437,65

Konya 347,11

Kütahya 330,51

Malatya 320,04

Manisa 223,63

Mardin 76,40

Mersin 143,25

Muğla 183,46

Muş 113,11

Nevşehir 327,58

Niğde 292,21

Ordu 316,52

Osmaniye 139,64

Rize 353,70

Sakarya 300,77

Samsun 267,54

Siirt 79,14

Sinop 213,43

Sivas 285,58

Şanlıurfa 70,25

Şırnak 46,12

Tekirdağ 489,89

Tokat 313,45

Trabzon 237,71

Tunceli 207,33

Uşak 163,49

Van 90,75

Yalova 345,95

Yozgat 280,37

Zonguldak 332,37

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

O İLLERDE ARTIŞ VAR

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA O İLLERDE

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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