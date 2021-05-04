24-30 Nisan illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları | Sağlık Bakanlığı duyurdu! İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

O İLLERDE ARTIŞ VAR

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA O İLLERDE

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.