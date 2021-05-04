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"Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar!" CHP'li Orhan Sarıbal'ın Dersim paylaşımına tepki yağıyor

Milletvekili PM Üyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Unutmadık, asla unutmayacağız! katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullanmasına tepkiler dinmiyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili "’ü soykırımcı ilan eden ile dar alanda kısa paslaşmalar... Atatürk’ün kurduğu partiden Atatürk’ün kemiklerini sızlatan partiye...Yazık!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar! CHP'li Orhan Sarıbal'ın Dersim paylaşımına tepki yağıyor

Milletvekili PM Üyesi 'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" paylaşımı tepkiye sebep oldu.

Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından tartışmaya sebep olan bir paylaşım yaptı. Sarıbal, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıbal'ın paylaşımında kullandığı "Dersim katliamı" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım sonrası CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı."Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum." paylaşımını yapan Sarıbal'a kendi partilileri başta olmak üzere yüzlerce kişi tepki yorumu gönderdi.

"ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI İLAN HDP İLE DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili : "Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar... Atatürk'ün kurduğu partiden Atatürk'ün kemiklerini sızlatan partiye...Yazık! Neden istifa ettiğimizi sorgulayanlar bunlara alet mi olacaktık? Sizin hata olarak gördüğünüze biz omurga diyoruz!" ifadelerini kullandı.

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