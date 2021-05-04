"Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar!" CHP'li Orhan Sarıbal'ın Dersim paylaşımına tepki yağıyor

"ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI İLAN HDP İLE DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR"



Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar... Atatürk'ün kurduğu partiden Atatürk'ün kemiklerini sızlatan partiye...Yazık! Neden istifa ettiğimizi sorgulayanlar bunlara alet mi olacaktık? Sizin hata olarak gördüğünüze biz omurga diyoruz!" ifadelerini kullandı.

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