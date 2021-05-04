"Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar!" CHP'li Orhan Sarıbal'ın Dersim paylaşımına tepki yağıyor
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili PM Üyesi Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullanmasına tepkiler dinmiyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi "Atatürk’ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar... Atatürk’ün kurduğu partiden Atatürk’ün kemiklerini sızlatan partiye...Yazık!" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili PM Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" paylaşımı tepkiye sebep oldu.
Sarıbal'ın paylaşımında kullandığı "Dersim katliamı" ifadesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşım sonrası CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı."Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum." paylaşımını yapan Sarıbal'a kendi partilileri başta olmak üzere yüzlerce kişi tepki yorumu gönderdi.
"ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI İLAN HDP İLE DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR"
Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "Atatürk'ü soykırımcı ilan eden HDP ile dar alanda kısa paslaşmalar... Atatürk'ün kurduğu partiden Atatürk'ün kemiklerini sızlatan partiye...Yazık! Neden istifa ettiğimizi sorgulayanlar bunlara alet mi olacaktık? Sizin hata olarak gördüğünüze biz omurga diyoruz!" ifadelerini kullandı.
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