Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sohbetinden satır başları:

Salgının gölgesinde geçen ikinci Ramazan. Geçen seneye göre bu Ramazan'da camilerimizde Cuma namazlarımızı, vakit namazlarımızı kıldık. Gönlümüzde bir ukte kaldı, camilerimizde teravih namazlarımızı kılamadık. Ama evlerimizde kıldık, kılmaya devam ediyoruz.

''ORUÇ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR''

Hamdolsun Ramazan ayı şifa ayı, bereket ayı. Oruçla şifa bulmaya çalıştık, bulmaya devam ediyoruz. Zira Allah resulu efendimiz Hz. Muhammed (SAV) 'Oruç tut, sıhhat bul' buyuruyor. Oruçla bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalıştık. Hatırlarsınız geçen sene Ramazan gelmeden 5-10 gün önce bir tartışma başlamıştı, bazı kesimler 'oruç bağışıklık sistemini zayıflatıyor' iddiasında bulunmuşlardı. Sonra biz Din İşleri Yüksek Kurulu olarak bir çalışma yapmıştık. Bu çalışma güvenilir tıp alimlerinin, bilim adamlarının görüşlerini toplayarak, derleyerek Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bir açıklamasını kamuoyuyla paylaşmıştık. Tam tersine oruç bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bu sene de Ramazan'da bağışıklık sistemimizi oruçla güçlendirmeye çalıştık.

''YURT DIŞINDA 2.500 HOCA HİZMET VERİYOR''

Şifa ayı Ramazan bizim genel temamız oldu. Hala devam ediyoruz, ülkemizin her yerinde, bütün camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde sadece yurtiçinde değil şu an bizim yurt dışında 2.500 kadar hocamız kürsülerde, minberlerde ya da dijital ortamda din hizmeti ve din eğitimi vermeye devam ediyor. Yurtiçinde yurt dışında Dİyanet İşleri Başkanlığı olarak 120 kadar ülkede varız şu anda. Ülkemizin 81 ilinde, 922 ilçesinde 150.000'e yakın hocamızla, sadece cami içinde değil cami dışında milletimizin nerede bir ihtiyacı varsa onların yanındayız.

''63.000 HOCAMIZ VEFA DESTEK GRUPLARINDA ÇALIŞTI''

Özellikle salgın döneminde Vefa Destek Grupları'nda çalışan 63.000 hocamız var. Nerede milletimizin ihtiyacı varsa biz orada olmaya çalışıyoruz. Dİyoruz ki; doğumundan ölümüne kadar hatta ölümünden sonra da insanımızın yanında onlara Kur'an okuyarak, yakınlarının yanında olarak, taziyelerinde bulunarak çalışıyoruz. Peygamberimiz nasıl ki ashabının her durumunda yanındaysa bugün onun varisleri olarak bizler de her durumunda milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz.