Kadınlar koronavirüse karşı daha korumalı

SARS VE MERS'TE DE DURUM AYNI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Öte yandan SARS ve MERS salgınlarından da erkekler, kadınlara oranla daha çok etkilenmişti. Yapılan bir araştırmada, virüs bulaşan insanlar arasında kadın sayısı daha fazlaydı. Ancak erkeklerin ölüm oranı kadınlardan yüzde 50 yüksekti. MERS salgınında da enfekte olan erkeklerin yüzde 32'si kadınların ise yüzde 25,8'i hayatını kaybetmişti.