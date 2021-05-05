Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de Sahur Vakti'nin konuğu. Erbaş, Ramazan ayının idrakı ile ilgili sohbette bulundu. Erbaş, orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca Kadir Gecesi'nin yaklaştığını hatırlatarak evlerde bol bol ibadet etmek gerektiğini aktardı.