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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 05.05.2021 04:37
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de Sahur Vakti'nin konuğu. Erbaş, Ramazan ayının idrakı ile ilgili sohbette bulundu. Erbaş, orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca Kadir Gecesi'nin yaklaştığını hatırlatarak evlerde bol bol ibadet etmek gerektiğini aktardı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar
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