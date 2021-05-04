İYİ Partili vekil Şenol Sunat'ın danışmanı misafirliğe gittiği arkadaşını 6 yerinden bıçakladı
Son dakika haberleri... İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın danışmanı Gökhan Dinç, geçtiğimiz günlerde misafirliğe gittiği ve birlikte alkol aldığı yakın arkadaşını 6 yerinden bıçakladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinden kaçmak üzereyken arabasına bindiği esnada polis tarafından yakalanan Dinç’in tutuklanması istedi. Mahkeme Dinç’i ev hapsine mahkûm ederek kendisini elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın danışmanı Gökhan Dinç'in beraber alkol aldığı bir arkadaşını 6 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. Olay yerinden kaçmak üzereyken polislerce yakalanan Dinç, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsini mahkûm edildi.
"BURADA KALIN" TARTIŞMASI
İddiaya göre, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın danışmanı Gökhan Dinç ve arkadaşı M.T. birlikte mangal yapmak ve alkol almak için 1 Nisan akşamı lise ve üniversiteden arkadaşları olan A.E'nin evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice sarhoş olan iki arkadaş arasında tartışma çıktı ve Dinç, arkadaşı A.E'yi 6 yerinden bıçakladı.
Bıçaklanan A.E'nin eşi D.E. polis sorgusunda yaşananları şöyle anlattı: "Gökhan ve M.T'nin mangal yakmak ve birlikte alkol almak için bize geldiler. Eşim Gökhan ve M.T. geç olduğu için bizde kalmalarını teklif etti. Gökhan, 'Sana mı soracağız demesiyle, eşim 'O zaman gidin' dedi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı."
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