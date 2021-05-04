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İYİ Partili vekil Şenol Sunat'ın danışmanı misafirliğe gittiği arkadaşını 6 yerinden bıçakladı

Son dakika haberleri... Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın danışmanı , geçtiğimiz günlerde misafirliğe gittiği ve birlikte alkol aldığı yakın arkadaşını 6 yerinden bıçakladı. olay yerinden kaçmak üzereyken arabasına bindiği esnada polis tarafından yakalanan Dinç’in tutuklanması istedi. Mahkeme Dinç’i ev hapsine mahkûm ederek kendisini elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.05.2021
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İYİ Partili vekil Şenol Sunat'ın danışmanı misafirliğe gittiği arkadaşını 6 yerinden bıçakladı

Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın danışmanı 'in beraber alkol aldığı bir arkadaşını 6 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. Olay yerinden kaçmak üzereyken polislerce yakalanan Dinç, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsini mahkûm edildi.

"BURADA KALIN" TARTIŞMASI

İddiaya göre, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın danışmanı Gökhan Dinç ve arkadaşı M.T. birlikte mangal yapmak ve alkol almak için 1 Nisan akşamı lise ve üniversiteden arkadaşları olan A.E'nin evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice sarhoş olan iki arkadaş arasında tartışma çıktı ve Dinç, arkadaşı A.E'yi 6 yerinden bıçakladı.

Bıçaklanan A.E'nin eşi D.E. polis sorgusunda yaşananları şöyle anlattı: "Gökhan ve M.T'nin mangal yakmak ve birlikte alkol almak için bize geldiler. Eşim Gökhan ve M.T. geç olduğu için bizde kalmalarını teklif etti. Gökhan, 'Sana mı soracağız demesiyle, eşim 'O zaman gidin' dedi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı."

MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIĞI YAPAMASIN

Bıçaklanan A.E.'nin avukat eşi D.E. olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekterliği'ne yazdığı bir yazıda eşini bıçaklayan Gökhan Dinç hakkında soruşturma başlatılmasını meclisteki göreviyle milletvekili danışmanlığından el çektirilmesini talep etti.

D.E. şu ifadeleri kullandı: "Canavarca hisle her iki elinde birer bıçakla eşimi bıçaklayan bu şahsın TBMM çalışanı ve milletvekili danışmanı olmaması için gerekli idari sürecin, soruşturmanın başlatılmasını saygıyla talep ederim."

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