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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığına ait atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:48
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında 'L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları' icra edildi." ifadesine yer verildi.

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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
Paylaşımda, eğitim gören askerlerin havanlarla yaptıkları atışlara ilişkin görüntüler de yer aldı.
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar