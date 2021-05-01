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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığına ait atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Giriş Tarihi: 01.05.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:48
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
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MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar
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- 5
MSB İstanbul'dan paylaştı! Peş peşe seri atışlar