03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Libya'ya gitti

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, " Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile 'nın başkenti 'a gitti." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Libya'ya gitti

Bakanı ve komuta kademesi 'ya gitti.

tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti 'a gitti." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Libya'ya hareket etti.

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