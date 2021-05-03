Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Libya'ya hareket etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN