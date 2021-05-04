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Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Mehmetçiklerimize makineli tüfekle ateş açan 3 /YPG'li terörrist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildiği de belirtildi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçike makineli tüfekle ateş açan 3 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.

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