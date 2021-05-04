Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Mehmetçiklerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li terörrist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildiği de belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçike makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.
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