Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 17 günlük tam kapanma açıklaması

İFTİRALARA SERT TEPKİ

Vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurularak asılsız yorumların yapıldığına dikkati çeken Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir." diye konuştu.

Test sayılarının düşmesinin vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucu olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız."