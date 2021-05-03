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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak

Başkanı Mandal yaptığı açıklamada, "Yerli yıl sonuna kadar kullanıma açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ağustos ayında 2 yerli virüs ilacının kullanıma sunulacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak

Son dakika haberine göre... Başkanı , yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini açıklayan Mandal, yerli için de yıl sonunu işaret etti. Mandal, ''Yerli virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma girecek'' dedi.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biliyorsunuz pandemi ilk başladığı dönemlerinde başlatılmış olan Türkiye'deki aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına yönelik, 436 araştırmacının bir araya geldiği ilaç ve aşı platformu oluşturmuştuk.

Bugün yine geldiğimiz aşamalarda 17 projemizin, 7 tanesi aşı projemiz. 3'ü ön planda giden aşılarımız. Bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz 1'de gönüllü olmuştu. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız. Bu ay sonunda da faz 2'ye geçmiş olacağız. Sonrasında da Ağustos aylarında faz3 çalışmalarına başlayabilmeyi ve yıl sonunda da insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz.

VLP aşımızın yenilikçi özelliği var. VLP aşısındaki özellik, virüsü taklit ediyor ama insanlarımızı bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak. Bu sürecin diğer aşaması olan ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinde de iki yeni molekül, başka hastalıklarda kullanılan molekül, koronavirüs tedavisinde faz2 çalışmalarına başlıyor.

Birisi, Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç tedavisi. Diğeri Bahçeşehir Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların da mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik. Hedef Ağustos ayında iki ilacı da insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz."

VLP AŞISI NEDİR, VLP AŞI NE DEMEK?

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. ile Bilkent Üniversitesinden çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine , subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak. aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

ÜRETİM ÜSSÜ GEBZE

Bakan Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Ocak ayında Nobel İlaç'ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisini ziyaret etmişti.

Yerli aşı için tarih verdi YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

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