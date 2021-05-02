İçişleri Bakanlığı son rakamı paylaştı! Sayı 3 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir" denildi.

Çalışma muafiyeti kapsamındaki sektör çalışanlarına, e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden toplam ⬇️ pic.twitter.com/KCAyV3T58s — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) May 2, 2021

E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Arama boşluğu kısmına E-Başvuru yazınız.

Ekranda gözüken Başvuru Türü bölümünden Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri bölümünü seçiniz. Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup BAŞVUR seçeneğine tıklayın.