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İçişleri Bakanlığı son rakamı paylaştı! Sayı 3 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığı, üzerinden toplam 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi'nin düzenlendiğini açıkladı. Öte yandan Bakanlık  genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkan tanındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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İçişleri Bakanlığı son rakamı paylaştı! Sayı 3 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir" denildi.

E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Arama boşluğu kısmına E-Başvuru yazınız.

Ekranda gözüken Başvuru Türü bölümünden Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri bölümünü seçiniz. Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup BAŞVUR seçeneğine tıklayın.

İçişleri Bakanlığından “Çalışma İzin Belgesi kararı İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ÇALIŞMA İZİN BELGESİ" KARARI
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