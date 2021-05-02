Çalışma izni belgesi alacaklara flaş uyarı! Bakanlıktan çalışma izni belgesi açıklaması
Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya geçilirken çalışmaya devam edenler için izin belgesi hazırlandı. İçişleri Bakanlığı e-devlet'ten alınacak belge için sitenin yoğunluğundan dolayı yeni bir açıklama yaptı. Çalışma izni belgesi alacak olanlar işçilerin, e-devlet'in yoğunluğundan dolayı 2 Mayıs gecesine kadar işyerlerinden aldıkları belgelerin geçerli olacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.
Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.
Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.
USÜLSÜZ BELGE TESPİTİNDE CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR
Denetimlerde belgelerin fotoğrafı çekilerek, sisteme yükleniyor.
Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.
Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.
ÇALIŞMA İZİN BELGESİNDE SON RAKAM DUYURULDU
İçişleri Bakanlığı, "Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlenmiştir." açıklamasında bulundu.
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