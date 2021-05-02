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Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki PKK mağaralarına girdi

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Giriş: 02.05.2021 12:52
Güncelleme:02.05.2021 13:20
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi" denildi.
Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki PKK mağaralarına girdi
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