Türkiye 15 ülke için PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN