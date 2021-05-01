Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 6 barınak ve sığınıkta patlayıcı, silah ve mühimmat bulundu. Hakkari Valiliği operasyona dair açıklama yaparak fotoğrafları paylaştı. İşte ele geçirilenler...
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Kazan Oğul-1 Operasyonu" başlatıldı.
Bu kapsamda Kazan Vadisi, Kavaklı bölgesi, Oğul köyü ve Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan aramada 6 sığınak ve barınak tespit edildi.
Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 7 şarjör ve farklı çaplarda 271 fişek, 26 biksi fişeği, 2 el bombası, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, çift jet etkili roketatar mühimmatı, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, av tüfeği, 5'er kilogramlık 4 bidon içinde amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, büyük tüp içinde 12 kilogramlık amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2,5 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, koli bandı ve naylonla sarılmış basma düzeneği, uzaktan komutalı pil bloklarına bağlı 3 el yapımı patlayıcı anahtarı, 60 metre kablo, patlayıcı yapımında kullanılan koli bandı, 2 akü, 20 büyük pil, güneş paneli, met, yelek, 2 pantolon, 2 uyku tulumu, 2 puşi ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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