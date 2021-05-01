Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Kazan Oğul-1 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda Kazan Vadisi, Kavaklı bölgesi, Oğul köyü ve Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan aramada 6 sığınak ve barınak tespit edildi.