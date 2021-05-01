01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika: Tam kapanmada 2. gün! İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili flaş açıklama

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor" denildi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Tam kapanmada 2. gün! İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili flaş açıklama

, tam kapanmayla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Tam kapanma sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi.

Denetimlerde; yetkisiz ve usulsüz belge doldurduğu tespit edilenlere cezai işlem uygulanıyor

Tam kapanma sürecinde e- başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/ görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

USULSÜZ VE YETKİSİZ DOLDURMAYI ÖNLEMEK İÇİN DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/ görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

DENETİMLERDE BELGELERİN FOTOĞRAFI ÇEKİLEREK, SİSTEME YÜKLENİYOR
Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

881 BİN 639 BELGE DÜZENLENDİ

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.

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