Son dakika: Tam kapanmada 2. gün! İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili flaş açıklama

USULSÜZ VE YETKİSİZ DOLDURMAYI ÖNLEMEK İÇİN DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/ görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

DENETİMLERDE BELGELERİN FOTOĞRAFI ÇEKİLEREK, SİSTEME YÜKLENİYOR

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.