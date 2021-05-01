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Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası hayata geçirilen tam kapanmanın ardından gözler normalleşme sürecine çevrildi. 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma yasaklarının ardından kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilmeye başlandı. Peki, tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıları kalkacak mı? İşte son gelişmeler...