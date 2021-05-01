18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadela kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kısmi kapanmanın ardından ek kısıtlama eklenerek tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Genelgede belirtilen muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Şimdi ise gözler normalleşme sürecine çevrildi. Peki, tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...