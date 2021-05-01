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Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası hayata geçirilen tam kapanmanın ardından gözler normalleşme sürecine çevrildi. 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma yasaklarının ardından kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilmeye başlandı. Peki, tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağıları kalkacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:14
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Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadela kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kısmi kapanmanın ardından ek kısıtlama eklenerek tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Genelgede belirtilen muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Şimdi ise gözler normalleşme sürecine çevrildi. Peki, tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...

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Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

TAM KAPANMA SONRASI NORMALLEŞME BAŞLAYACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecinin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. 3 haftalık tam kapanma süreci içerisinde vaka sayısının hedeflenen rakamın altına düşmesi halinde normalleşme adımları atılması bekleniyor.

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Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

BİLİM KURULU TOPLANACAK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, tam kapanma süreci içerisinde son gelişmeleri değerlendirecek. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısındaki azalma dikkate alınacak ve buna göre normalleşme için kararlar verilecek.

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Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

İSTENİLEN DÜŞÜŞ SAĞLANMAZSA...

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süreci kapsamında istenilen düşüş sağlanmazsa, bazı tedbirlerin devam etmesi bekleniyor. Normalleşme sürecine geçilse bile salgının kontrol altında tutulması adına hafta içi akşam sokağa çıkma yasaklarının bir süre daha devam etmesi tahminler arasında.

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Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

YASAKTAN MUAF OLAN İŞ YERLERİ HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından "Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte yasaktan muaf olan kişiler ve iş yerleri: