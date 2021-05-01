CHP’de dostlar karmaşası! Soykırım kavgası büyüyor

HDP CHP'nin dostu mu değil mi? Ana muhalefet partisi bir türlü kararını veremedi. Partililerin kafası iyice karıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her grup toplantısında bu sözlerle HDP'ye mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nun söyleyemediğini ise partinin Grup Başkanvekili Engin Özkoç itiraf etti. ''HDP dostumuzdur.'' dedi.