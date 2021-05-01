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CHP’de dostlar karmaşası! Soykırım kavgası büyüyor

'nde dostlar karmaşası yaşanıyor. Grup Başkanvekili ’nin de CHP’nin dostları arasında olduğu ilan etmişti. 'na katıldığı bir programda bu soru soruldu. CHP lideri, Özkoç'un açıkladığı dostlar listesinde HDP’ye yer vermedi. Öte yandan ile HDP’li vekiller arasında yaşanan soykırım kavgası ise giderek büyüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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CHP’de dostlar karmaşası! Soykırım kavgası büyüyor

'nin dostu mu değil mi? partisi bir türlü kararını veremedi. Partililerin kafası iyice karıştı.

CHP Genel Başkanı 'nun hemen hemen her grup toplantısında bu sözlerle HDP'ye mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nun söyleyemediğini ise partinin Grup Başkanvekili itiraf etti. ''HDP dostumuzdur.'' dedi.

Haftalar sonra CHP'den geri adım geldi. Kılıçdaroğlu özkoç'un açıkladığı "Dostlar'' listesinden HDP'yi çıkardı. Tüm bu gelişmeler, CHP'deki kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP HDP TARTIŞMASINDA YENİ PERDE

CHP Sözcüsü üzerinden ''emperyalistlerin gölgesinde yapılan, ezik siyaset anlayışı kabul edilemez'' diyerek hdp'ye göndermede bulunmasıyla başlayan kavga sürüyor.

Öztrak'tan gelen bu açıklamaya HDP Parti Sözcüsü tepki gösterdi. Günay sosyal medya hesabından, "Anti emparyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" mesajını paylaştı.

HDP'yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset' yapmakla eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a, HDP'li Ebru Günay "Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin" diyerek cevap vermişti.

"SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'den gelen yanıt soruldu.

Öztrak, "Biz sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diye konuştu.

İYİ PARTİ: PKK DENEN ALÇAKLIKLA YÜZLEŞİN

Sözcüsü , HDP'nin sözde soykırım ile yüzleşme ve tanıma çağrısına ateş püskürdü. Ağıralioğlu, HDP'ye deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü...

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, HDP'nin Türk halkını 'soykırım' ile suçlayan bildirisine şu sert ifadelerle teğki gösterdi:

Soykırım iftirası atan HDP:

"Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır!

Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz!"

HDP: YAVUZ İT HAVLAMIŞ YİNE

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu gerilimi krize çevirecek bir ifade ile Ağıralioğlu'na yanıt verdi. Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine...' ifadelerini kullandı.

Kenanoğlu, hakaret içerikli sözlerinin tepki çekmesi sonrası bir paylaşım daha yaptı, şu ifadeleri kullandı:

"Yavuz İt" bir kavramdır.

Türkçeyi Türk Atasözlerini bilenler bunu bilir.

Bir kişiyi değil bir tanımı ifade eder.

Bu tanıma uyduğunu düşünen herkes üzerine alınabilir."

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