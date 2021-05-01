CHP’de dostlar karmaşası! Soykırım kavgası büyüyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nde dostlar karmaşası yaşanıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç HDP’nin de CHP’nin dostları arasında olduğu ilan etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda bu soru soruldu. CHP lideri, Özkoç'un açıkladığı dostlar listesinde HDP’ye yer vermedi. Öte yandan Faik Öztrak ile HDP’li vekiller arasında yaşanan soykırım kavgası ise giderek büyüyor
HDP CHP'nin dostu mu değil mi? Ana muhalefet partisi bir türlü kararını veremedi. Partililerin kafası iyice karıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her grup toplantısında bu sözlerle HDP'ye mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nun söyleyemediğini ise partinin Grup Başkanvekili Engin Özkoç itiraf etti. ''HDP dostumuzdur.'' dedi.
Haftalar sonra CHP'den geri adım geldi. Kılıçdaroğlu özkoç'un açıkladığı "Dostlar'' listesinden HDP'yi çıkardı. Tüm bu gelişmeler, CHP'deki kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP HDP TARTIŞMASINDA YENİ PERDE
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 1915 olayları üzerinden ''emperyalistlerin gölgesinde yapılan, ezik siyaset anlayışı kabul edilemez'' diyerek hdp'ye göndermede bulunmasıyla başlayan kavga sürüyor.
Öztrak'tan gelen bu açıklamaya HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tepki gösterdi. Günay sosyal medya hesabından, "Anti emparyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" mesajını paylaştı.
HDP'yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset' yapmakla eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a, HDP'li Ebru Günay "Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin" diyerek cevap vermişti.
"SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'den gelen yanıt soruldu.
Öztrak, "Biz sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diye konuştu.
İYİ PARTİ: PKK DENEN ALÇAKLIKLA YÜZLEŞİN
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin sözde soykırım ile yüzleşme ve tanıma çağrısına ateş püskürdü. Ağıralioğlu, HDP'ye deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü...
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, HDP'nin Türk halkını 'soykırım' ile suçlayan bildirisine şu sert ifadelerle teğki gösterdi:
Soykırım iftirası atan HDP:
"Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır!
Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz!"
HDP: YAVUZ İT HAVLAMIŞ YİNE
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu gerilimi krize çevirecek bir ifade ile Ağıralioğlu'na yanıt verdi. Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine...' ifadelerini kullandı.
Kenanoğlu, hakaret içerikli sözlerinin tepki çekmesi sonrası bir paylaşım daha yaptı, şu ifadeleri kullandı:
"Yavuz İt" bir kavramdır.
Türkçeyi Türk Atasözlerini bilenler bunu bilir.
Bir kişiyi değil bir tanımı ifade eder.
Bu tanıma uyduğunu düşünen herkes üzerine alınabilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?
- 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları
- Bugün marketler açık mı? 1 Mayıs Cumartesi marketler kaçta açılacak, kapanacak? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...
- YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Yüz yüze...
- 1100 TL yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? 1100 TL yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e-Devlet başvuru...
- Kurtlar Vadisi için tarih... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan paylaşım...
- Acun Ilıcalı kılıç gibi kesti, adım adım finale! Artık TV8 ekranlarında olmayacak! O detay kafa karıştırdı...
- Tarih belli oldu, hesaplara yatacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi...
- KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? 3 yıl geri ödemesiz başvuru imkanı! Detaylar belli oldu...
- Bayram tadında müjde geldi! 100.000 liraya yakında ödeme imkanı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
- Milyonlarca çalışan dikkat! SGK'dan uyarı geldi! O ödemelerde flaş değişiklik...
- Başvurana hemen ödeniyor! SSK, SGK ve Bağkur'lu emekliye 5 bin TL ödeme müjdesi! Aylık yüzde...