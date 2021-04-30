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Son dakika | Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Julian Draxler transferinde önemli gelişme

Son dakika haberi... Paris Saint-Germain'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Julian Draxler'e bir yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika | Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Julian Draxler transferinde önemli gelişme

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Paris Saint Germain'in Alman yıldızı Julian Draxler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fransa'nın önde gelen yayın organlarında L'Eqipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Julian Draxler'e bir yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulundu.

36 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Paris Saint Germain'e 2017 yılında 36 milyon euro bedelle Wolfsburg'tan katılan 27 yaşındaki yıldız, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 21 Ligue 1 maçında 4 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jullian Draxler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

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