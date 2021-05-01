İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girip çıkan düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir Irak uyruklu bir suç şebekesini tespit etti.