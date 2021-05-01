İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı
İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri ile düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin edip yurt dışına illegal yollarla çıkışını sağlayan Irak bağlantılı bir şebeke çökertildi. Operasyon düzenlenen adreslerdeki yapılan aramalarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 28 Nisan'da Fatih'te belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskınlarda Irak uyruklu A.J.M.M. ve W.A.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen adreslerdeki yapılan aramalarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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