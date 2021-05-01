01 Mayıs 2021, Cumartesi
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İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı

'da, bazı terör örgütü üyeleri ile düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin edip yurt dışına illegal yollarla çıkışını sağlayan bağlantılı bir şebeke çökertildi. Operasyon düzenlenen adreslerdeki yapılan aramalarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 2 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girip çıkan düzensiz göçmenler ile , PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir uyruklu bir suç şebekesini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 28 Nisan'da 'te belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskınlarda Irak uyruklu A.J.M.M. ve W.A.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerdeki yapılan aramalarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.



Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.J.M.M. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, W.A.K. adlı zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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