01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor | Türk SİHA'ları ve S-400...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor | Türk SİHA'ları ve S-400...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2021 09:11
Güncelleme:01.05.2021 09:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendinden önce gelen ABD başkanlarından farklı olarak 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanımasının "hukuksuz" olduğunu, ABD'nin Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamadığını belirtti. Dünyada yaşananlara ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren olaylara geniş bir perspektif çizen Gülnur Aybet, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Türkiye'nin S-400 hamlesi, Türk SİHA'ları gibi konulara da değinerek önemli mesajlar verdi.
ABD Türkiye'nin gücünü okuyamıyor
"ABD Türkiye'nin gücünü okuyamıyor"
'Sabri Abi' baskınında 60 kişi yakalandı!
'Sabri Abi' baskınında 60 kişi yakalandı!
Erdoğan depremzede aileyle görüştü
Erdoğan depremzede aileyle görüştü
CHP-HDP tartışmasında yeni perde
CHP-HDP tartışmasında yeni perde
1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı?
1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı?
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı
Rus aşısının en önemli özelliği...
"Rus aşısının en önemli özelliği..."
30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
Türkiye'de şu anda ne kadar aşı var?
Türkiye'de şu anda ne kadar aşı var?
Çalışma izniyle ilgili İçişleri'den ek genelge
Çalışma izniyle ilgili İçişleri'den ek genelge
Rus aşısının yan etkileri var mı?
Rus aşısının yan etkileri var mı?
Teröristler İsviçre'de Türkleri hedef alıyor!
Teröristler İsviçre'de Türkleri hedef alıyor!
Daha Fazla Video Göster