Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet: ABD Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamıyor | Türk SİHA'ları ve S-400...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendinden önce gelen ABD başkanlarından farklı olarak 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanımasının "hukuksuz" olduğunu, ABD'nin Türkiye'nin bölgedeki gücünü okuyamadığını belirtti. Dünyada yaşananlara ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren olaylara geniş bir perspektif çizen Gülnur Aybet, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Türkiye'nin S-400 hamlesi, Türk SİHA'ları gibi konulara da değinerek önemli mesajlar verdi.