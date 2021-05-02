02 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2021 00:14
Güncelleme:02.05.2021 00:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tuzla'da işçilerle birlikte yaptığı iftar sonrasında Sultanbeyli'de Mahruze Keleş'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan mahallede tezahüratlarla karşılanırken, mahallede ufak bir tur atarak vatandaşları selamladı. Mahruze Keleş Erdoğan'a yönelik "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" ifadesini kullanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret
Üsküdar'da camiden çıkan kadına sözlü saldırı!
Üsküdar'da camiden çıkan kadına sözlü saldırı!
Camiler erkeklerin değildir Canlı yayınında flaş sözler
"Camiler erkeklerin değildir" Canlı yayınında flaş sözler
Kontrolden çıkan TIR devrildi! Feci kaza
Kontrolden çıkan TIR devrildi! Feci kaza
Veriler açıklandı! Dikkat çekici rakam 81 bin kişi...
Veriler açıklandı! Dikkat çekici rakam 81 bin kişi...
Kulp’ta sokak köpekleri 20 keçiyi telef etti
Kulp’ta sokak köpekleri 20 keçiyi telef etti
Çürümüş cesedi poşet içinde bulundu
Çürümüş cesedi poşet içinde bulundu
Tarihe yolculuk yapma zamanı!
Tarihe yolculuk yapma zamanı!
Adana’daki soğanda rekolte ve kalite arttı!
Adana’daki soğanda rekolte ve kalite arttı!
Araba çarpan genç kendi canına değil telefonuna yandı
Araba çarpan genç kendi canına değil telefonuna yandı
Gaziosmanpaşa'da peş peşe kedi ölümleri! Bu nasıl bir vicdansızlık
Gaziosmanpaşa'da peş peşe kedi ölümleri! Bu nasıl bir vicdansızlık
Kabus geri döndü! Koronavirüse benziyor...
Kabus geri döndü! Koronavirüse benziyor...
Daha Fazla Video Göster