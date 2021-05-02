Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tuzla'da işçilerle birlikte yaptığı iftar sonrasında Sultanbeyli'de Mahruze Keleş'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan mahallede tezahüratlarla karşılanırken, mahallede ufak bir tur atarak vatandaşları selamladı. Mahruze Keleş Erdoğan'a yönelik "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" ifadesini kullanmıştı.