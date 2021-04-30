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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik

'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonları ile 'Eren Cudi-Besta' operasyonları ile askeri hareketlilik sürüyor. Güvenlik güçleri, 'ndaki operasyon sırasında gece aydınlatma fişekleri kullanarak, teröristleri takibe aldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik

'nin (TSK) 'ın kuzeyinde yürüttüğü 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının ardından dün 'nca 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonunun başlatıldığı 'ta askeri hareketlilik devam ediyor.

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı.

'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonlarında şu ana kadar 42 terörist, etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçleri, mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklarını da tek tek imha ediyor.

Mehmetçik, her sığınak, barınak ve mağaraya girerek, teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar, komandolar tarafından tahrip edilerek, kullanılamaz hale getiriliyor.

AYDINLATMA FİŞEKLERİ KULLANILDI

'Pençe Yıldırım' ve 'Pençe Şimşek' operasyonlarının yanı sıra iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak bölgesinde de 'Eren-13 Cudi-Besta' operasyonu, 'nın sevk ve idaresinde gerçekleştiriliyor.

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonda, Irak sınırının sıfır noktasındaki 'nda gece boyunca hareketlilik yaşandı. Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'ndaki operasyon sırasında gece aydınlatma fişekleri kullanarak, teröristleri takibe aldı.

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