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Son dakika: EREN-10 Operasyonu'ndan teröristlerle çatışmaya girildi! 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'' kapsamında, - ilçesi bölgesinde, gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: EREN-10 Operasyonu'ndan teröristlerle çatışmaya girildi! 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.

Çatışmada, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

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