Son dakika: EREN-10 Operasyonu'ndan teröristlerle çatışmaya girildi! 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'EREN-10 Operasyonu' kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
GÜNDEM DHA
İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.