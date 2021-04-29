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Haberler Galeri Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:12
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Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığınca Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile eş zamanlı Şırnak ve Hakkari'de Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul Operasyonları başlatıldı.

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Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

Operasyonlarada jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel görev alıyor.

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Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak'ın kuzeyinde icra edilmekte olan PENÇE-ŞİMŞEK ve PENÇE-YILDIRIM Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN CUDİ-BESTA" ve Hakkari İlinde "EREN KAZAN-OĞUL" Operasyonları başlatıldı.

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Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

Bahse konu operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *5.280* personel [(352) operasyonel tim] görev alıyor.

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Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (22) terörist etkisiz hale getirildi, (75) işbirlikçi yakalandı, (666) mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.