Son dakika: 5 bin 280 personel katılıyor! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak'ın kuzeyinde icra edilmekte olan PENÇE-ŞİMŞEK ve PENÇE-YILDIRIM Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN CUDİ-BESTA" ve Hakkari İlinde "EREN KAZAN-OĞUL" Operasyonları başlatıldı.