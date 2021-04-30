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Son dakika: Kütahya Valiliğinden alkol satışı yasağı açıklaması

son dakika haberleri... Valiliği, 17 günlük kapanma kapsamında getirilen alkol satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Kütahya Valiliğinden alkol satışı yasağı açıklaması

Kütahya Valiliği, 17 günlük kapanma kapsamında getirilen alkol satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiği belirtildi.

VALİLİK İFTİRALARA CEVAP VERDİ

Kütahya Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İşte valilikten yapılan o açıkla;

İçişlerinden alkol satışı açıklaması İÇİŞLERİ'NDEN 'ALKOL SATIŞI' AÇIKLAMASI

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