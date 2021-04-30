30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına İstanbul ve İzmir merkezli operasyon: 159 tutuklama

Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına İstanbul ve İzmir merkezli operasyon: 159 tutuklama

Son dakika haberine göre ve merkezli 62 il ile 'de 'nün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 159 kişi tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021
ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına İstanbul ve İzmir merkezli operasyon: 159 tutuklama

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik 26 Nisan'da başlatılan ve güvenlik birimlerince "Halisdemir-1" adı verilen operasyonda gözaltı sayısı 456'ya ulaştı.

Operasyonun İzmir ayağında 274 şüpheliden yakalanan 251'inin işlemleri tamamlandı.

Bazı şüphelilerin sağlık durumu ve operasyon tarihinden önce işlem yapılması nedeniyle gözaltı kararı iptal edilirken 11 şüpheli itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 221 şüpheliden 94'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 127'si tutuklandı.

Operasyonda 258 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul ayağında ise gözaltındaki 205 kişinin 145'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 32'si tutuklandı. 28 şüpheli de faydalı itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken aranan bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu, bazılarının ise muvazzaf olmayan eski askeri okul öğrencilerinden oluştuğu öğrenildi.

OPERASYON
İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan İstanbul'da 216'sı muvazzaf 258 şüpheli, İzmir'de 243'ü muvazzaf 274 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ operasyonunda çok sayıda tutuklama! FETÖ OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA!
FETÖ soruşturmasında önemli gelişme! FETÖ SORUŞTURMASINDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Duyanların midesi bulandı! Ayağına gidip yemişler DUYANLARIN MİDESİ BULANDI! AYAĞINA GİDİP YEMİŞLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA