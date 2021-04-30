30 Nisan 2021, Cuma
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Kısıtlama tedbirleri ile ilgili İçişleri'nden açıklama: İtibar etmeyin

Son dakika haberine göre... , bazı haber sitelerinde çıkan kısıtlama haberlerine yönelik olarak açıklama yaptı. Bakanlık, resmi kurumlar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Kısıtlama tedbirleri ile ilgili İçişleri'nden açıklama: İtibar etmeyin

koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı duyuruldu.

İTİBAR ETMEYİN

Bazı haber sitelerinin Başkanı'na dayandırarak yayınladığı, 'Alkol satışı yasağı kalktı' haberleri sosyal medyada sıkça yer aldı. Ancak Bakanlık, resmi kurumlar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

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