Kısıtlama tedbirleri ile ilgili İçişleri'nden açıklama: İtibar etmeyin
Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanlığı, bazı haber sitelerinde çıkan kısıtlama haberlerine yönelik olarak açıklama yaptı. Bakanlık, resmi kurumlar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı duyuruldu.
İTİBAR ETMEYİN
Bazı haber sitelerinin Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı'na dayandırarak yayınladığı, 'Alkol satışı yasağı kalktı' haberleri sosyal medyada sıkça yer aldı. Ancak Bakanlık, resmi kurumlar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
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