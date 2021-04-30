Kısıtlama tedbirleri ile ilgili İçişleri'nden açıklama: İtibar etmeyin

İTİBAR ETMEYİN

Bazı haber sitelerinin Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı'na dayandırarak yayınladığı, 'Alkol satışı yasağı kalktı' haberleri sosyal medyada sıkça yer aldı. Ancak Bakanlık, resmi kurumlar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.